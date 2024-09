W twoim domu czają się prądożercy

To imię od lat nie pojawia się w Polsce. Dawniej było chętnie wybierane przez rodziców

Oszczędzanie energii to wspólna sprawa wszystkich domowników. E.ON Polska chce wspierać swoich klientów w kształtowaniu ekologicznych postaw, i to już od najmłodszych lat. Dlatego podpowiada, jak efektywnie korzystać z energii elektrycznej i udostępnia narzędzia ułatwiające kontrolowanie zużycia energii. W nowej kampanii edukacyjnej „Oswoić prądożerców” firma po raz kolejny pokazuje, jak łatwo i skutecznie oszczędzić prąd w każdym domu. Aby to zadanie się powiodło, muszą brać w nim udział wszyscy, zarówno dorośli, jak i dzieci.

Warto zwrócić szczególną uwagę na energooszczędne korzystanie z takich urządzeń jak pralka, lodówka, piekarnik, telewizor i konsola do gier. To prawdziwi prądożercy, ale w łatwy sposób możemy ich oswoić.

Sprawdzone sposoby od E.ON Polska są dostępne na stronie: eon.pl/pradozercy. Dowiedz się, jak codzienne nawyki pomogą Ci zaoszczędzić prąd w Twoim domu lub mieszkaniu.

Kuchnia

- lodówka

W kuchni największym prądożercą jest lodówka. Jeśli podniesiesz w niej temperaturę chociaż o 1 stopień, to ograniczysz zużycie energii o 6 proc. Pamiętaj, żeby artykuły w lodówce rozłożyć równomiernie na półkach. Gdy rozmrażasz jedzenie, przełóż je z zamrażalnika do lodówki. Schłodzi produkty wewnątrz, a urządzenie zużyje mniej energii. Gotowe potrawy wkładaj do lodówki po wstępnym schłodzeniu, inaczej gwałtownie podniosą temperaturę wewnątrz i zwiększą pobór energii.

- piekarnik

Oszczędzisz prąd, gdy swoje ulubione potrawy będziesz piec w trybie termoobiegu – tak zmniejszysz zużycie energii nawet o 28 proc. Możesz też wyłączyć piekarnik 5–10 minut przed czasem podanym w przepisie. Pozostałe ciepło wystarczy, aby dokończyć pieczenie, a Ty zmniejszysz zużycie energii nawet o kolejne 12 proc. Po upieczeniu przełóż dania do szuflady pod piekarnikiem. Ochronisz je przed wystudzeniem i oszczędzisz nawet 30 proc. energii, którą zużyłbyś do ponownego podgrzania posiłku.

Jeśli masz dużą rodzinę, pomyśl o piekarniku, który pozwala na pieczenie dwóch dań jednocześnie, nawet tak różnych jak mięso i ciasto. Jesienią i zimą po upieczeniu potrawy otwórz piekarnik. Zgromadzone w nim ciepło szybko rozejdzie się pomieszkaniu. Jeśli jednak chcesz tylko szybko podgrzać jedzenie, zamiast z piekarnika czy płyty indukcyjnej skorzystaj z mikrofalówki. Zużyjesz nawet o 80 proc. energii mniej.

Łazienka

- pralka

To jeden z najbardziej łakomych prądożerców. Możesz jednak zmniejszyć jej apetyt na energię nawet o 40 proc., jeśli będziesz prać w 30 st. C. Warto też wykorzystywać pralkę efektywnie i zapełniać bęben w całości. Dzięki temu będziesz prać rzadziej i zużyjesz mniej prądu.

Salon i gabinet

- telewizor

Czy wiesz, że w przypadku telewizora zredukowanie jasności obrazu o 50 proc. obniży zużycie prądu o 35 proc.? Włącz funkcję automatycznego wyłączenia telewizora. Po zakończeniu seansu najlepiej wyłączyć urządzenie z gniazdka.

- konsola do gier

Nie zostawiaj konsoli w trybie czuwania. Zmniejszysz zużycie energii, jeśli odłączysz ją od gniazdka, jak skończysz grać. Pamiętaj też, aby wyłączyć akcesoria, np. kontrolery, kiedy już z nich nie korzystasz.

SKORZYSTAJ Z KALKULATORA ONLINE E.ON

Polska stworzył też interaktywny Kalkulator online – Szkoda Prądu. To intuicyjne i łatwe w obsłudze narzędzie. Możesz wybrać w nim sprzęty, z których korzystasz w domu i zobaczyć, ile energii jesteś wstanie zaoszczędzić, jeśli wprowadzisz kilka prostych zmian do codziennego życia.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST E.ON Polska