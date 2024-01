W tych dzielnicach Warszawy mieszka najwięcej mieszkańców. Czołówka rankingu zaskakuje

Stolica od zawsze przyciągała mieszkańców mniejszych miejscowości. Warszawskie uczelnie i rynek pracy przyciągają młodych i ambitnych ludzi z całego kraju. Niedawno pisaliśmy, w której z dzielnic żyje się najlepiej. Teraz czas na inny ranking. Mimo, że liczba ludności coraz szybciej zbliża się do 2 milionów, to nie oznacza, że nasze miasto jest wszędzie tak samo zaludnione. Są miejsca, które przypominają Szanghaj, a są takie, w których jest więcej lasów, niż miejskiej zabudowy. Czy wiecie w której dzielnicy mieszka najwięcej a w której najmniej osób? To wcale nie takie oczywiste, a wyniki mogą zaskoczyć! Zapraszamy do poniższej galerii, w której ułożyliśmy dzielnice Warszawy w kolejności od najmniej do najbardziej zaludnionych.