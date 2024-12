W Warszawie 15-latek zaatakował pedagoga. "Znieważył i kilkukrotnie uderzył"

Koszmarna zbrodnia na Pradze-Północ. Kobieta z raną kłutą trafiła do szpitala. Zmarła następnego dnia

Warszawa. Wychowanek zaatakował pedagożkę

Do zdarzenia doszło we wtorek 17 grudnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na Mokotowie. 15-letni wychowanek placówki zrobił się agresywny w stosunku do pedagożki. Zaczął wyzywać kobietę i na tym nie poprzestał. Poszkodowana została kilkakrotnie uderzona.

16-letnia Oliwia zabita. Jej wychowawczyni cudem uniknęła śmierci

15-latek zatrzymany

Straż Miejska m. st. Warszawy informuje, że kobieta była zszokowana zachowaniem wychowanka. Najwyraźniej nie przypuszczała, że 15-latek posunie się do przemocy fizycznej. Z trudem wyjaśniła okoliczności zdarzenia przybyłym na miejsce funkcjonariuszom.

Chłopak został zatrzymany i przewieziony do mokotowskiej komendy. Następnie zdecydowano o umieszczeniu go w policyjnej izbie dziecka.