Warszawa: Posadzili drzewo na środku chodnika. "Nie ma mowy o błędzie"

Chyba żadne drzewo w stolicy nie wywołało w ostatnim czasie tyle zamieszania. Zarząd Dróg Miejskich prowadzi przebudowę ulic Rudnickiego, Perzyńskiego i Podczaszyńskiego. W przyszłym roku powstaną na nich nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Drzewa sadzą już teraz, bo pogoda temu sprzyja. Dlaczego jedno z nich stanęło jednak na samym środku chodnika? - Obecny chodnik prowadzi do przejścia dla pieszych, które jest skośne, ale zostanie wyprostowane, powstanie też azyl. Nowy będzie szedł bokiem, więc to drzewo nie stanęło na docelowym chodniku – tłumaczy w rozmowie z TVN Warszawa Jakub Dybalski, rzecznik ZDM. - Chodnik będzie przenoszony, ale ten obecny nadal jest używany przez mieszkańców - informuje Dybalski. Nowy powstanie prawdopodobnie bliżej wiosny lub lata. - Jeszcze nie wiadomo, kiedy wykonawca zacznie go układać, bo to są prace brukarskie, które można zrobić przy lepszej pogodzie - wyjaśnia rzecznik ZDM.

