Monika i Mariusz stracili rodzinę w wypadku. W Wigilię spłonął im dom. "Zostaliśmy z tym, co mamy na sobie"

- Dom nadaje się tylko do rozbiórki, bo całkowicie spaliły się belki strychu i więźba dachowa – opowiada Mariusz Kupa. – Z dymem poszła znaczna część wyposażenia pomieszczeń. To, co nie zostało spalone, zniszczyła woda lejąca się z sufitu podczas akcji gaśniczej. Ludzie załatwili nam kontener, w którym będziemy mieszkać. Niedługo pragnę zabrać się do rozbiórki zgliszczy i stawiania na tym miejscu drugiego domu. Ale to nie taki proste, bo brakuje nam pieniędzy – pokazuje zniszczone poddasze.