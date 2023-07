i Autor: Tadeusz Mróz(2)

Wypadek

Warszawa: Autobus zderzył się z tramwajem! Karetka zabrała niemowlaka

W czwartek, 20 lipca, popołudniu przy ul. Światowida na warszawskiej Białołęce doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Autobus zderzył się z tramwajem! W wypadku ucierpiało maleńkie dziecko. Niemowlak trafił pilnie karetką do szpitala. W miejscu wypadku pracowały służby ratunkowe i policja. Jak do tego doszło?