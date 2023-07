Warszawa. Kobieta wpadła z dzieckiem pod samochód! Wiozął córeczkę rowerem

Do wypadku doszło popołudniu. Zdarzenie potwierdza stołeczna policja. - O godzinie 16:26 wpłynęło do nas zgłoszenie o zdarzeniu drogowym przy ul. 1 sierpnia. Z ustaleń policjantów wynika, że doszło do potrącenia kobiety z 2-letnim dzieckiem. Kobieta wymagała przewiezienia do szpitala – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji. Jak dodał, kierowca samochodu był trzeźwy.

Nie mamy informacji w jakim stanie są poszkodowana kobieta i jej córeczka. Na miejscu wypadku pozostał leżący na asfalcie rower, kocyk, kask i maleńki bucik. Kobieta wiozła swoje dziecko w specjalnym foteliku. Na zdjęciach widać, że do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu w pobliżu przejścia dla pieszych. Z nieoficjlanych informacji wynika, że poszkodowana przekraczała pasy jadąc na rowerze. Na razie nie znamy jednak oficjalnych ustaleń policji.