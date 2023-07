Warszawa. Trzech gangsterów z „Ożarowa” skazanych

Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Przeciwko członkom grupy ożarowskiej od wielu lat toczyły się procesy, a do przestępstw za które zostali skazani dochodziło blisko 30 lat temu. Na ławie oskarżonych zasiadał Piotr S. ps. „Sajur”. Według śledczych to on kierował mafią. Nie był jedynie mózgiem, bo sam miał dokonać zbrodni. - Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym tzw. „grupą ożarowską” został skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności. Kolejne czyny dotyczą usiłowania zabójstwa małoletniego Krzysztofa U. ps. „Fama” do którego doszło w 1994 r. w Warszawie. Oskarżony przy użyciu noża najpierw zdał cios pokrzywdzonemu w klatkę piersiową w wyniku czego ostrze złamało się. Następnie próbował uciąć pokrzywdzonemu głowę i spowodował u pokrzywdzonego obrażenia szyi skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu – czytamy w oświadczeniu Prokuratury Krajowej. „Sajur” miał podżegać też do zabójstwa Mariusza C. ps. „Student”, który zginął w 2004 r.Za to sąd wymierzył karę 15 lat więzienia. Do tego S. był oskarżony o handel narkotykami i zlecenie nielegalnego zakupu broni. Za swoje czyny posiedzi łącznie 25 lat.

Oprócz niego na ławie zasiedli też dwaj żołnierze z „Ożarowa”. Mariusz R.S. ps. „Baton” dostał 8 lat za zamordowanie „Studenta”. Wyrok jest niski, bo „Baton” poszedł na współpracę ze śledczymi. Paweł K. ps. „Kukieł” spędzi w więzieniu 3 lata za pomoc zacieraniu śladów po zamordowaniu „Studenta”.

Grupa ożarowska spadkobiercami „Pershinga"

Członkowie grupy ożarowskiej byli oskarżani o straszliwe zbrodnie. Jak informowaliśmy na łamach "Super Expressu" to wlaśnie oni byli odpowiedzialni za śmierć pary emerytów na Grochowie. W grupie „Ożarowskiej” w latach 80. szefem był Andrzej K. ps. „Pershing” uznawany za jednego z najważniejszych gangsterów mafii pruszkowskiej.