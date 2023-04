Warszawa. Dziecko w oknie życia przy ul. Hożej

Siostry zakonne nieustannie pełnią dyżury przy oknie życia. W piątek popołudniu rozległ się dzwonek. Dyżurna franciszkanka podeszła, by sprawdzić, czy w okienku rzeczywiście jest dziecko. Tym razem nie był to głupi żart. - To już kolejne dziecko pozostawione w Oknie Życia przy ul. Hożej w Warszawie, przy tym klasztorze sióstr franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie. Siostry nadały dziecku imię Wojciech ze względu na nadchodzącą uroczystość patrona Polski – czytamy na stronie Archidiecezji Warszawskiej. Okno życia istnieje w Warszawie od 15 lat. Poświęcił je 6 grudnia 2008 roku abp Kazimierz Nycz. Było to wówczas drugie w kraju takie miejsce. Siostry ze zgromadzenia sióstr franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie pełnią nieustanny dyżur w tym miejscu. Raz w miesiącu w swojej kaplicy zakonnej szczególnie modlą się za znalezione przez nie dzieci w Oknie Życia, ich rodziców biologicznych i adopcyjnych.