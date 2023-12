Warszawa: Komunikacja miejska w Sylwestra i Nowy Rok. Zmiany w rozkładach jazdy

Koszmar w Skaryszewie. Wpadła w poślizg i gruchnęła w słup. Trzy kobiety trafiły do szpitala

Sylwestra i Nowy Rok. Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Warszawie

Czas noworoczny to okres mniejszego ruchu komunikacji miejskiej. W tym okresie mamy jest kilka dni wolnych od pracy oraz od zajęć w szkołach. W związku z tym widać znacznie mniej pasażerów korzystających z transportu publicznego i z tego powodu, tak jak co roku, stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego przygotował zmiany kursowania WTP.

30 i 31 grudnia — dzień przed i sylwester

W dwa ostatnie dni 2023 roku w Warszawskim Transporcie Publicznym obowiązywał będzie standardowy rozkład jazdy z wyjątkiem kilku linii autobusowych. Dodatkowo w noc sylwestrową będzie kursowało metro.

1 stycznia — Nowy Rok

Pierwszy poniedziałek nowego roku jest dniem wolnym od pracy, dlatego dla autobusów będzie obowiązywał rozkład jazdy dnia świątecznego, z zawieszeniem kursowania lub korektą rozkładów i tras wybranych linii. Tramwaje będą się poruszać według specjalnego rozkładu, czy kursy będą co około 10 lub 20 minut, w zależności od linii. Dodatkowo trzeba się liczyć z tym, że wybrane linie będą zawiezione w tym dniu. Metro będzie kursowało co 6-7 minut w godzinach 6:00-23:00, natomiast co około 10 minut w pozostałych godzinach.