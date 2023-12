Gdzie szukać pomocy w Sylwestra i Nowy Rok 2023? Nocna i świąteczna opieka medyczna w Warszawie

Nocna i świąteczna pomoc medyczna w Warszawie. Gdzie znajdziesz pomoc lekarza w Nowy Rok 2023?

Już niedługo będziemy witać nowy rok. Niestety w tym pięknym i magicznym czasie może mieć miejsce taka sytuacja, która będzie wymagać pomocy medycznej. Na szczęście można ją znaleźć w placówkach NFZ.

— Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację — informuje NFZ.

Lekarz dyżurujący udzieli porad w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) i telefonicznie. Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać w razie nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek na zdrowiu, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy. Można z pomocy skorzystać również, gdy obawiamy się, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pomoc medyczna w Warszawie podczas świąt Nowego Roku 2023. Adresy otwartych placówek medycznych

Mieszkańcy mogą otrzymać poradę lekarską w kilkunastu placówkach na terenie różnych dzielnic. Poniżej przedstawiamy wykaz punktów adresowych, które świadczą nocną i świąteczną opieką zdrowotną:

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA BEMOWO- WŁOCHY - WARSZAWA - BEMOWO, UL. WALERIANA CZUMY 1 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ)

- WARSZAWA - WOLA, UL. LESZNO 17 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ) SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-ŻOLIBORZ - WARSZAWA - ŻOLIBORZ, UL. SZAJNOCHY 8 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ)