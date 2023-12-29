Gdzie szukać pomocy w Sylwestra i Nowy Rok?

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Autor: pixabay Gdzie szukać pomocy w Sylwestra i Nowy Rok?

LISTA ADRESÓW

Gdzie szukać pomocy w Sylwestra i Nowy Rok 2023? Nocna i świąteczna opieka medyczna w Warszawie

Weronika Włodarska
2023-12-29 20:40

W Sylwestra i Nowy Rok czasami zdarzają się wypadki czy takie sytuacje, gdzie konieczna jest pomoc lekarska. W Warszawie są miejsca, w których funkcjonuje nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Trzeba jednak pamiętać, że nie w każdym z tych miejsc zostaną przyjęte dzieci. Gdzie szukać pomocy lekarza w Nowy Rok 2023? Publikujemy listę adresów.

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Nocna i świąteczna pomoc medyczna w Warszawie. Gdzie znajdziesz pomoc lekarza w Nowy Rok 2023?

Już niedługo będziemy witać nowy rok. Niestety w tym pięknym i magicznym czasie może mieć miejsce taka sytuacja, która będzie wymagać pomocy medycznej. Na szczęście można ją znaleźć w placówkach NFZ.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację — informuje NFZ.

Lekarz dyżurujący udzieli porad w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) i telefonicznie. Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać w razie nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek na zdrowiu, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy. Można z pomocy skorzystać również, gdy obawiamy się, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pomoc medyczna w Warszawie podczas świąt Nowego Roku 2023. Adresy otwartych placówek medycznych

Mieszkańcy mogą otrzymać poradę lekarską w kilkunastu placówkach na terenie różnych dzielnic. Poniżej przedstawiamy wykaz punktów adresowych, które świadczą nocną i świąteczną opieką zdrowotną:

  • SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA BEMOWO- WŁOCHY - WARSZAWA - BEMOWO, UL. WALERIANA CZUMY 1 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ)
  • SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC - WARSZAWA - BIAŁOŁĘKA, UL. MILENIJNA 4 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI)
  • SZPITAL BIELAŃSKI IM.KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - WARSZAWA - BIELANY, UL. CEGŁOWSKA 80 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI - W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH MEDYCZNYCH KONSULTACJA PEDIATRY Z ODDZIAŁU)
  • SZPITAL CZERNIAKOWSKI SP. Z O. O. - WARSZAWA - MOKOTÓW, UL. STĘPIŃSKA 19/25 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI)
  • SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - WARSZAWA - MOKOTÓW, UL. MALCZEWSKIEGO 47A (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI)
  • PAŃSTWOWY INSTYTUT MEDYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI - WARSZAWA - MOKOTÓW, UL. WOŁOSKA 137 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI)
  • MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; KONSTANCIN-JEZIORNA - WARSZAWA - OCHOTA, UL. BARSKA 16/20 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI)
  • SZPITAL GROCHOWSKI IM. DR MED. RAFAŁA MASZTAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ - WARSZAWA - PRAGA POŁUDNIE, UL. GRENADIERÓW 51/59 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI)
  • SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - WARSZAWA - PRAGA POŁUDNIE, UL. NIEKŁAŃSKA 4/24 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI)
  • SZPITAL PRASKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO - WARSZAWA - PRAGA PÓŁNOC, AL.SOLIDARNOŚCI 67 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI)
  • "PETRA MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WARSZAWA - REMBERTÓW, UL. ALEJA GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA "MONTERA" 39A/1 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI)
  • WARSZAWSKI SZPITAL POŁUDNIOWY SP. Z. O. O. - WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE, UL. SOLEC 93 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI)
  • SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI SPZOZ - WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE, UL. SOLEC 93 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ)
  • WARSZAWSKIE CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ "KOPERNIK" SP. Z O. O. - WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE, UL. SOLEC 93 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ)
  • MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SP. Z O.O. - WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE, UL. POZNAŃSKA 22 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI)
  • MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SP. Z O.O. - WARSZAWA - TARGÓWEK, UL. ŁOJEWSKA 6 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI)
  • "CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WARSZAWA - URSUS, PLAC CZERWCA 1976 R. 1 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI)
  • ZAKŁAD MEDYCZNY „KAAR-MED” SP. Z O. O. - WARSZAWA - URSYNÓW, UL. ROMERA 4 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ)
  • ZAKŁAD MEDYCZNY „KAAR-MED” SP. Z O. O. - WARSZAWA - URSYNÓW, UL. KAJAKOWA 12 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI)
  • MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE - WARSZAWA - WAWER, UL. BURSZTYNOWA 2 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI)
  • PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ MAŁGORZATA I GRZEGORZ OLIZAROWSCY S.C. - WARSZAWA - WESOŁA, UL. JANA PAWŁA II 25 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ)
  • "CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WARSZAWA - WILANÓW, UL. KOLEGIACKA 3 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI)
  • SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA BEMOWO- WŁOCHY - WARSZAWA - WŁOCHY, UL. CEGIELNIANA 8 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ)
  • SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - WARSZAWA - WOLA, UL. LESZNO 17 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ)
  • CENTRUM MEDYCZNE "ŻELAZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WARSZAWA - WOLA, UL. LESZNO 17 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ)
  • WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE - WARSZAWA - WOLA, UL. LESZNO 17 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ)
  • SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-ŻOLIBORZ - WARSZAWA - ŻOLIBORZ, UL. SZAJNOCHY 8 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ)

QUIZ. Przysłowia na Nowy Rok. Życzymy powodzenia, bo już 5/10 to sukces!

Pytanie 1 z 10
Na początek coś prostego. Dokończ przysłowie. "Jaki Nowy Rok,..."
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