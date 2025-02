Wracają lata 90. Warszawa pod ostrzałem gruzińskich gangów

W grudniu 2024 roku warszawscy policjanci zatrzymali czterech Gruzinów podejrzanych o brutalne napaści. W listopadzie służby zatrzymały 32-letniego Gruzina, który napadał na starsze kobiety w stolicy. Miesiąc wcześniej do aresztu trafił zatrzymali 43-latek, który strzelał do pary siedzącej w samochodzie pod otwockim sklepem. To tylko kilka z wielu przykładów problemu, który narasta i stał się tematem kampanii prezydenckiej.

Według danych z 2023 roku w Polsce mieszkało 27 tysięcy Gruzinów posiadających ważne zezwolenia na pobyt. W 2021 roku było ich 10 tysięcy. Wraz ze wzrostem ich obecności w kraju, narasta również problem przestępczości. W ubiegłym roku policja zatrzymała aż 1895 obywateli Gruzji, a 136 z nich trafiło do aresztu. Gruzińskie grupy przestępcze coraz częściej są sprawcami brutalnych napadów, rozbojów, kradzieży, szczególnie na terenie Warszawy. Według danych Komendy Głównej Policji, liczba zatrzymanych za rozboje i kradzieże rozbójnicze tylko w stolicy wzrosła trzykrotnie – z 31 w 2023 roku do 90 w 2024 roku.

− Tak, jest problem, jeśli chodzi o gangi przestępcze m.in. z Gruzji. Nie osiągnął jeszcze wzrostu krytycznego, ale jest znaczący − powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W odpowiedzi na wzrost przestępczości premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania przeciwko obcokrajowcom łamiącym prawo. − Każdy, kto gości w Polsce, korzysta z naszej gościny i w sposób brutalny narusza prawo, będzie deportowany – oświadczył premier. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował, że razem z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem opracowują plan zdecydowanych działań w sprawie przestępczości obcokrajowców w Polsce.

W 2024 roku tylko na podstawie decyzji Straży Granicznej wydalono z Polski 2589 obywateli Gruzji. Władze planują wprowadzenie szybkich procedur deportacyjnych dla osób, które naruszają prawo.

Prezes stowarzyszenia Diaspora Gruzińska w Polsce, David Adamashvili, broni reputacji Gruzinów, podkreślając, że negatywne opinie wynikają z działań jednostek aspołecznych.