Warszawa przeżyje prawdziwe oblężenie. Wszystko z powodu tego jednego artysty!

Justin Timberlake w Warszawie

Koncert Justina Timberlake'a w Warszawie budzi ogromne emocje wśród fanów artysty, którzy przyjadą z różnych stron Polski i Europy, by zobaczyć swojego idola na żywo i wyjątkowe show, które przygotował. Podczas koncertu, który odbędzie się we wtorek, 17 czerwca na PGE Narodowym, będzie można usłyszeć zarówno utwory z najnowszego albumu "Everything I Thought It Was" jak i starsze przeboje.

Utrudnienia w dniu koncertu

Z tak dużymi wydarzeniami, jakimi są bez wątpienia koncerty światowych gwiazd, zazwyczaj wiążą się utrudnienia drogowe i komunikacyjne. Wiele osób chce dotrzeć na koncert własnym samochodem, co wiąże się z korkami na ulicach, zmianami w organizacji ruchu czy dużych potoków pieszych. W takim przypadku najbardziej niezawodna może okazać się komunikacja miejska. To najszybszy sposób, by komfortowo dotrzeć na koncert i wrócić do domu bez stania w korkach. Miasto zapowiada, że uruchomi dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe, które ułatwią dotarcie na PGE Narodowy.

Duże zainteresowanie noclegami

Wiele osób, które przyjeżdżają na koncert, pozostaje na noc w Warszawie. Niektórzy prawdopodobnie przedłużą sobie pobyt w stolicy w związku ze zbliżającym się długim weekendem. To idealna okazja, by zwiedzić miasto i jego największe atrakcje. Widać to po zainteresowaniu ofertami noclegów. Jak informuje Karol Wiak z serwisu Nocowanie.pl, cytowany przez Wirtualną Polskę, obłożenie w czasie, gdy wystąpi Justin Timberlake, wynosi około 87 procent. Przyjezdni korzystają nie tylko z hoteli, hosteli, apartamentów, ale też pokoi gościnnych. Im bliżej stadionu, tym większe zainteresowanie i wyższe ceny - nawet do 500-600 zł za dobę.

Justin Timberlake - gwiazda światowego formatu

Justina Timberlake'a nie trzeba specjalnie nikomu przedstawiać. To wszechstronnie utalentowany artysta, wokalista, producent muzyczny, autor tekstów, aktor. W swojej karierze sprzedał ponad 54 miliony albumów i 63 miliony singli na całym świecie, a także kolejne 70 milionów płyt jako główny wokalista zespołu *NSYNC. Justin zdobył dziesięć nagród GRAMMY w kategoriach pop, dance i R&B, w tym za docenione albumy solowe "Man of the Woods", "The 20/20 Experience", "FutureSex/LoveSounds" i debiutancką solową płytę "Justified" – a także za swój projekt z Jayem-Z. Jego utwory na platformach streamingowych zostały odtworzone ponad 23 miliardy razy. Podczas koncertu w Warszawie będzie promował swój najnowszy album "Everything I Thought It Was".

