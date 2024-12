Warszawa rozdaje darmowe ozdoby na choinkę. Wiemy, gdzie je znaleźć

Koszmarna zbrodnia na Pradze-Północ. Kobieta z raną kłutą trafiła do szpitala. Zmarła następnego dnia

Warszawa rozdaje darmowe ozdoby na choinkę

Święta już za chwilę! Z tej okazji Warszawa w weekend 21-22.12.2024 r. rozda aż 17 tys. darmowych ozdób choinkowych.

Darmowe ozdoby choinkowe w sobotę i w niedzielę zostaną rozwieszone 10 rano na wybranych słupach reklamowych. Zapasy będą na bieżąco uzupełniane ze względu na bardzo duże zainteresowanie akcją w latach poprzednich Tegoroczne zawieszki wykonane są z filcu i przedstawiają dwa symbole Warszawy: syrenkę warszawską oraz Pałac Kultury i Nauki.

Choinka w Warszawie rozbłysnęła! Ma aż 40 tys. lampek

Darmowe ozdoby choinkowe - gdzie je znaleźć?

Gdzie dokładnie będzie można znaleźć zawieszki?

Plac Narutowicza, ul. Słupecka

Ul. Marszałkowska róg ul. Wspólnej

Al. Solidarności przy cerkwi

Plac Wilsona przy wejściu do metra

Rondo Waszyngtona przy Stadionie Narodowym

Plac Unii Lubelskiej róg ul. Polnej

Warszawski ratusz, który jest organizatorem wydarzenia, zachęca wszystkich do zabrania świątecznych ozdób do domów. To akcja, która nie tylko tworzy świąteczną atmosferę, ale przypomina również o pięknych i ponadczasowych symbolach stolicy.