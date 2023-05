Warszawa w kwiatach. Jubileuszowa 40. edycja konkursu

Geneza konkursu Warszawa w kwiatach

Warszawa w kwiatach to kontynuacja przedwojennej tradycji ukwiecania stolicy przy udziale warszawiaków. Historia konkursu sięga lat 30., kiedy prezydent Warszawy Stefan Starzyński zamarzył, aby stolica rozkwitała niczym inne europejskie metropolie. Dzięki temu rozwijały się miejskie ogrody, powstawały nowe skwery, zieleńce i kwietne rabaty, ale przede wszystkim – pojawiła się wyjątkowa społeczna inicjatywa. W akcję wspólnego dekorowania i zazieleniania miasta, zaangażowali się mieszkańcy Warszawy. Konkurs na najpiękniejsze balkony i ogrody ogłaszany był co roku aż do wybuchu wojny, a uczestniczyły w nim setki warszawiaków. Reaktywacja akcji nastąpiła dopiero na początku lat 70.

Jubileuszowa edycja konkursu

- Warszawa w kwiatach to konkurs, w którym doceniamy i wyróżniamy pasjonatów zieleni. Czekamy na zgłoszenia wszystkich projektów, które są hołdem dla miejskiego ogrodnictwa – od ukwieconych okien i balkonów, przydomowych czy kawiarnianych ogródków. Tegoroczna 40. edycja tego historycznego konkursu to kontynuacja pięknej tradycji krzewienia miłości do zieleni wśród warszawiaków – mówi Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.

Bezpłatne warsztaty

Warszawiacy mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach i wykładach na temat ogrodnictwa i zieleni miejskiej, a także w spacerach edukacyjnych organizowanych na terenie stołecznych parków i ogrodów. Wszystkie informacje o aktualnych wydarzeniach dostępne są na profilach Warszawy w kwiatach i Pawilonu Edukacyjnego Kamień na Facebooku, oraz na stronie warszawskiego Zarządu Zieleni. Tam również znajdują się szczegóły dotyczące konkursu Warszawa w kwiatach, do którego zgłoszenia będą zbierane od najbliższego czwartku do 17 lipca w 9 kategoriach.

Jubileuszowy konkurs Warszawa w kwiatach. Zgłoś się!