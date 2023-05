Iwona Wieczorek. Niepublikowane nagrania ujrzały światło dzienne! Morze łez

Obrzydliwe! Zrobił to dziewczynce w biały dzień. Szuka go policja z Gdańska

Iwona Wieczorek w tajemniczych okolicznościach zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-letnia wówczas gdańszczanka wyszła ze znajomymi do klubu Dream Club w Sopocie. Nastolatka do domu wracała sama, jednak nigdy do niego nie dotarła. Dlaczego? To pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Wiemy na pewno, że o godzinie 3.07 kamery zarejestrowały skręcającą w promenadę Iwonę Wieczorek. Po drodze dziewczyna zadzwoniła do znajomych, z którymi imprezowała. O godz. 4 telefon Iwony był już nieaktywny. Ostatni raz kamera zarejestrowała 19-letnią wówczas Iwonę przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. W tym miejscu ślad po Iwonie Wieczorek się urywa, a zaczynają się spekulacje i domysły. Przez lata zgromadzono mnóstwo teorii, na temat możliwego przebiegu niepokojących wydarzeń. Co spotkało nastolatkę? Dlaczego nie wróciła do domu? Czy Iwona Wieczorek żyje, czy - niestety - należy szukać ciała nastolatki? To właśnie przed takimi pytaniami zostali postawieni śledczy z krakowskiego Archiwum X.

Premiera filmu dokumentalnego "Dzieciństwo Iwony Wieczorek"

W czwartek, 25 maja, w warszawskiej sali projekcyjnej Universus Studio odbyła się premiera prasowa filmu dokumentalnego „Dzieciństwo Iwony Wieczorek”. W pokazie wzięła udział mama zaginionej, która ze łzami w oczach przeżyła projekcję. Jest główną bohaterką filmu. Kamera towarzyszy jej przez cały czas snując niespieszną opowieść o córce. Wraz z dziennikarką Angeliką Swobodą kobieta przemierza drogę, którą pokonała Iwona – od sopockiego klubu, gdzie bawiła się ze znajomymi, aż do wejścia na plażę nr 63, gdzie kamery monitoringu zarejestrowały ją po raz ostatni. Dzieli się, czasem z uśmiechem, czasem ze wzruszeniem, nieznanymi, bardzo osobistymi szczegółami z niemowlęctwa, wczesnego dzieciństwa, i wieku nastoletniego swojego dziecka. Na niepublikowanych nigdzie wcześniej zdjęciach widzimy malutką Iwonę w bereciku, przedszkolaka z główką pełną loków, dziewczynkę na huśtawce czy nastolatkę w domu rodzinnym.

"Wszystko bym dała, by dowiedzieć się, co się stało"

„Jak się urodziła była prześliczna. Miała czarne, krótkie loki…”, „Lubiła schabowego z mizerią i ziemniakami…”, „Chciała być bardzo dorosła, ale była jeszcze bardzo dziecinna…” – Mówi mama Iwony Wieczorek. Opowiada też o strasznych chwilach tuż po zaginięciu córki, rozpaczliwym poszukiwaniu prawdy przez lata i o żałobie, która jej nie opuszcza. Na pytanie Angeliki Swobody „Co by Pani dała, by się dowiedzieć, co się stało?” odpowiada: „Proszę Pani. Wszystko.”

W filmie występują również Janusz Szostak, zmarły w 2021 roku dziennikarz śledczy, który komentuje prowadzone w sprawie Iwony śledztwo, prywatny detektyw Arkadiusz Andała oceniający policyjne poczynania i dr. Hab. Jacek Wasilewski, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczący dlaczego sprawa Iwony Wieczorek jest najbardziej medialną spośród wszystkich historii zaginięć w Polsce.

Gdzie i kiedy obejrzeć dokument o Iwonie Wieczorek?

Film dokumentalny „Dzieciństwo Iwony Wieczorek” można oglądać na platformie streamingowej Vodylla od dnia matki, czyli 26 maja. Najnowsze materiały o Iwonie Wieczorek publikujemy zawsze na se.pl/trojmiasto.

