Jasnowidz Jackowski wyrzucił książkę o Iwonie Wieczorek! Stało się coś, co potężnie go przeraziło!

Nie jest tajemnicą, że sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek od lat systematycznie powraca na pierwsze strony gazet. Od tego zdarzenia w lipcu minie już 13 lat. Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-letnia wówczas kobieta wyszła ze znajomymi do klubu Dream Club w Sopocie. Nastolatka do domu miała wracać sama, jednak nigdy do niego nie dotarła. O godz. 3.07 kamery zarejestrowały to, jak Iwona Wieczorek skręca na promenadę. Po drodze dziewczyna zadzwoniła do znajomych, z którymi imprezowała. O godz. 4 telefon Iwony rozładował się. Ostatni raz kamera zarejestrowała kobietę przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. Tu kończą się fakty, a zaczynają domysły odnośnie tego, co przytrafiło się Iwonie Wieczorek.

W sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek głos zabrało już wiele osób, także dziennikarze śledczy. Jedną z osób, które nie ustawały w w próbie wyjaśnienia tej tajemniczej sprawy był Janusz Szostak. Dziennikarz śledczy napisał na ten temat dwie książki: "Co się stało z Iwoną Wieczorek" oraz "Kto zabił Iwonę Wieczorek?".

Jasnowidz Jackowski przeżył rodzinny dramat. Wyrzucił książkę o Iwonie Wieczorek

W 2021 roku podczas internetowego spotkania ze słuchaczami jasnowidz Jackowski zdradził, co spotkało go, jego zdaniem, za sprawą posiadanej w domu książki Janusza Szostaka o Iwonie Wieczorek. To, co mówił jasnowidz Jackowski, może przestraszyć wiele osób. Część z nich może w ogóle nie dać wiary słowom jasnowidza. Jackowski w audycji zdradził, jaki koszmarny los spotkał jego psa Alberta. Cała historia zaczęła się od tego, że jasnowidz przyniósł do domu książkę pewnego polskiego autora. I choć nie zdradza tytułu, to dowiadujemy się tego od samego autora. Chodzi o "Kto zabił Iwonę Wieczorek?" Janusza Szostaka. To właśnie przez tę książkę jego pies miał stracić wzrok. Co wydarzyło się w domu jasnowidza Jackowskiego? Co przekazał słuchaczom jasnowidz Jackowski? Przepowiednię znajdziesz w galerii zdjęć poniżej bądź klikając TUTAJ.

