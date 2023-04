i Autor: KRP II

Szok!

Warszawa. Weszli do domu, gdy właściciel spał. Zrabowali co popadnie

Weszli do mieszkania i splądrowali je! Szajka rabusiów z Mokotowa pod osłoną nocy wyniosła z jednego z lokali przy ul. Płatowcowej sprzęt RTV, paszport i prawo jazdy. Zrobili to, gdy właściciel smacznie spał. Policjantom udało się zatrzymać wszystkich trzech złodziei. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty, za które grozi im teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.