Wiec 4 czerwca na placu Zamkowym. Zaplanowano objazdy

Warszawa. Wiec na placu Zamkowym. Jak pojadą autobusy?

We wtorek 4 czerwca na placu Zamkowym odbędzie się wiec organizowany przez Platformę Obywatelską. Zgromadzenie ma potrwać od godz. 17 do godz. 19. "4 czerwca 1989 wybraliśmy wolność i Zachód. 4 czerwca rok temu maszerowaliśmy, by to odzyskać. 4 czerwca 2024 spotkajmy się, by tego nie stracić" - zaapelował Donald Tusk. Czytaj dalej.

Na ubiegłoroczny marsz 4 czerwca przyszły tłumy. Czy tak będzie i tym razem? Niewykluczone. W związku ze zgromadzeniem warto wziąć pod uwagę ewentualne utrudnienia w ruchu i zmiany tras autobusów.

W przypadku zablokowania przejazdu ul. Miodową i Krakowskim Przedmieściem zaplanowano objazdy.

Linie 116, 178, 180, 503 od pl. Krasińskich pojadą ul. Kapucyńską pl. Bankowy, Senatorską i Królewską. W drugą stronę: Królewską, pl. Piłsudskiego, pl. Bankowy, Andersa, Świętojerską.

Objazd dla linii 128 i 175 w kierunku Szczęśliwic i Lotniska Chopina poprowadzi Senatorską, Wierzbową, pl. Piłsudskiego i Królewską.

Z kolei autobusy linii 222 do Zajezdni Woronicza skierują się Wierzbową, pl. Piłsudskiego, Królewską, a w stronę Bielańskiej Królewską, pl. Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską.

Zmiany mogą objąć także trasę W-Z, w okolicach Starego Miasta, gdy uczestnicy będą się zbierali na pl. Zamkowym i rozchodzili po zakończonym zgromadzeniu. W przypadku braku możliwości przejazdu al. „Solidarności” w rejonie pl. Zamkowego tramwaje linii 4 i 20 pojadą przez Most Gdański. Trasy linii: 13, 23 i 26 będą podzielone na dwie części: