Kolejne wielkie zmiany na kolei w Warszawie. Duże ograniczenia w kursowaniu pociągów

Warszawa. Zmiany w kursowaniu pociągów SKM i KM

Trwają prace nad przebudową i modernizacją Dworca Zachodniego. Od poniedziałku 3 czerwca do soboty 8 czerwca pasażerowie KM i SKM muszą liczyć się z utrudnieniami. Niektóre pociągi będą kursowały tylko co godzinę, a odcinek Warszawa Zachodnia-Warszawa Wschodnia nie będzie obsługiwany. Czytaj dalej.

Warszawa Zachodnia jak Berlin HBF! Stacja marzeń rośnie w oczach

SKM S1

Pociągi będą kurowały wyłącznie na odcinku Pruszków – Warszawa Główna.

Z Pruszkowa do Warszawy Głównej – z częstotliwością około 60 minut.

Z Warszawy Wschodniej do Otwocka pociągi SKM S10 pojadą z częstotliwością około 30 minut.

SKM S2, S20

Zwiększenie częstotliwości kursowania do co ok. pół godziny.

Pociągi S2 będą kursowały tak jak dotychczas, w pełnej relacji z Lotniska Chopina do Sulejówka Miłosny, z częstotliwością około 60 minut.

Pociągi S20 pojadą z Warszawy Wschodniej do Sulejówka Miłosny. Planowane są kilkuminutowe przesunięcia godzin odjazdów poszczególnych pociągów.

SKM S3

Wystąpią minutowe przesunięcia godzin odjazdów poszczególnych pociągów.

Od poniedziałku do piątku dwa popołudniowe i cztery wieczorne pociągi pojadą w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Gdańska.

Gdańska. W sobotę, 8 czerwca – dwa popołudniowe i jeden wieczorny pociąg – pojadą w skróconej relacji.

SKM S4 i S40

Wybrane pociągi od strony Legionowa zostaną skrócone do stacji Warszawa Gdańska.

Pociągi od poniedziałku 3 czerwca, do soboty 8 czerwca, będą kursowały na trasie Warszawa Rakowiec – Piaseczno z częstotliwością około 60 minut.

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów KM i SKM dostępne są na stronie przewoźnika.