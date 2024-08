Warszawa wybiera drzewo roku. Ostatnia szansa na zgłoszenie kandydata do konkursu

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium? Podpowiadamy, w jaki sposób zaoszczędzisz na czasie

Warszawa ponownie zaprasza mieszkańców do udziału w plebiscycie na Warszawskie Drzewo Roku 2024, organizowanym przez Stołeczny Zarząd Zieleni. To już druga edycja konkursu, którego celem jest wyróżnienie najcenniejszych drzew rosnących na terenie stolicy. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje do 11 sierpnia (niedziela), wypełniając formularz internetowy znajdujący się tutaj.

Komisja konkursowa, złożona z ekspertów dendrologii, oceni zgłoszenia, biorąc pod uwagę nie tylko cechy gatunkowe, ale przede wszystkim historię drzewa i jego znaczenie dla lokalnej społeczności. Z każdej dzielnicy zostanie wybrane jedno drzewo, które przejdzie do głównego głosowania, rozpoczynającego się 28 sierpnia.

Zwycięzca, ogłoszony 5 października podczas Pikniku Dendrologicznego, otrzyma tytuł „Warszawskiego Drzewa Roku 2024”, pamiątkową tabliczkę oraz będzie reprezentować stolicę w ogólnopolskim konkursie Drzewo Roku. W ubiegłym roku tytuł ten zdobył dąb szypułkowy „Robert” z Białołęki.

