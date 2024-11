Warszawiacy, którzy odeszli w minionym roku. Gwiazdy i osobistości z Warszawy, których już z nami nie ma

Tramwaj do Wilanowa wlecze się 40 minut do centrum? Rafał Trzaskowski złożył obietnicę

Każdego roku miasto żyje w żałobie po odejściu ludzi, którzy stali się symbolami Warszawy. Byli to ludzie niezwykli: utalentowani muzycy, cenieni aktorzy, wybitni naukowcy i liderzy opinii. Z każdym z nich odeszła cząstka historii miasta, które do dziś pamięta ich wkład w jego rozwój. Wielu z tych ludzi miało ogromny wpływ na różne dziedziny życia kulturalnego i społecznego, a ich osiągnięcia wciąż inspirują kolejne pokolenia.

Galeria, którą przygotowaliśmy specjalnie dla was, przybliża sylwetki tych, którzy zmarli w okresie od 1 listopada 2023 roku do października 2024 roku. Wspominamy nie tylko ich kariery, ale i wpływ, jaki mieli na warszawiaków i całą Polskę. W tym roku żegnaliśmy osoby, które były blisko związane z miastem przez całe życie, jak również tych, którzy swoją pracą przyczynili się do rozwoju stolicy, nawet jeśli urodzili się w innych częściach kraju.

Wszystkich tych, którzy odeszli, łączy jedno – ich miłość do Warszawy, która była dla nich domem, miejscem inspiracji i działania. Dzięki ich pracy i oddaniu miasto stało się bogatsze, a ich obecność pozostawiła trwały ślad w sercach warszawiaków.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią i oddania hołdu tym, których już z nami nie ma, ale których dzieła i wspomnienia pozostają żywe w warszawskiej społeczności.

