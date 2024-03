Weszli do mieszkania, znaleźli zwłoki. Emeryta zaatakowano ostrym narzędziem

Młody ksiądz porwał do tańca seniorki. Osłupieliśmy, gdy usłyszeliśmy piosenkę, do której tańczyli na Balu Seniora!

Przasnysz. Zwłoki 82-latka z ranami kłutymi. Zatrzymano syna

Sytuacja miała miejsce w niedzielę z samego rana. W jednym z mieszkań w Przasnyszu znaleziono zwłoki 82-latka. Policjanci zatrzymali na miejscu 43-letniego członka rodziny.

Zatrzymany mężczyzna to syn 82-latka, który mieszkał razem z ojcem. W niedzielę po godzinie 9:00 zawiadomił on policję i przekazał, co się wydarzyło.

− W mieszkaniu znaleziono zwłoki 82-latka z ranami kłutymi. Zabezpieczono prawdopodobne narzędzie, którego użyto do zranienia mężczyzny – powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska.

43-latek został zatrzymany. Czynności na miejscu wykonano pod nadzorem prokuratora, który zarządził sekcję zwłok.

Karolina B. prawomocnie skazana. Sąd obniżył wyrok za zabójstwo Igora