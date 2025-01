Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie. Zapadła kluczowa decyzja. Mogą ruszyć wywłaszczenia

W samolocie LOT do Warszawy znalazł się pasażer bez biletu. Co wydarzyło się w Atenach?

Centralny Port Komunikacyjny. Zapadła decyzja lokalizacyjna

W czwartek 9 stycznia 2025 roku wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wydał decyzję lokalizacyjną dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzja ta umożliwi spółce składanie wniosków o pozwolenia na budowę. CPK ma powstać na terenie trzech gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki.

- Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej to kluczowy element w ramach przygotowań do budowy CPK. To największy projekt po transformacji ustrojowej 1989 r. Nasi poprzednicy wiele mówili o realizacji projektu, ale nie przeszli od słów do czynów. Teraz otwierają się drzwi do rzeczywistego procesu budowlanego - czytamy.

Plany zakładają uruchomienie CPK pod koniec 2032 roku.

Budowa CPK. Mogą ruszyć wysiedlenia

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski podkreślał ogromny charakter inwestycji, która obejmuje: 2 tys. 339 działek; 2,6 tys. hektarów terenów położonych na terenie trzech gmin.

Po uprawomocnieni decyzji lokalizacyjnej mogą ruszyć wysiedlenia właścicieli ziem, którzy nie chcieli dobrowolnie sprzedać ich pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. W 2022 roku mieszkańcy głośno sprzeciwiali się CPK. Czytaj: Wielki protest przeciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego

