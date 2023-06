Wianki nad Wisłą 2023. Ralph Kamiński zrobi to po raz pierwszy w życiu! Kto wystąpi w Warszawie na Podzamczu

Wianki nad Wisłą z Korą

„Wianki nad Wisłą” na Podzamczu, przy Multimedialnym Parku Fontann rozpoczną się już w południe w sobotę 24 czerwca 2023 piknikowymi atrakcjami dla rodziny. W zrekonstruowanej wiosce Słowian będzie można odwiedzić warsztat tkacki, garncarski i spróbować pradawnej kuchni. Miłośnikom historii do gustu z pewnością przypadnie także osada flisacka. Nie zabraknie strefy kulinarnej z przysmakami tradycyjnymi Mazowsza. Koncerty rozpoczną się o godz. 19:15. Jako pierwszy wystąpi zespół Felivers, a następnie Smolasty i Dawid Kwiatkowski. A na finał – od godz. 22 - koncert poświęcony twórczości niezapomnianej liderki zespołu Maanam – Korze Jackowskiej.

– Wianki nad Wisłą to jak zwykle wydarzenie, które organizujemy z miłości do Warszawy. W tym roku finałowy koncert przebiegnie pod hasłem: „Kora. Przyszłam na świat po to”. To nasz hołd dla wielkiej artystki i jej miłości do muzyki. Dla walecznej, niezwykłej i silnej kobiety. Poezją Kory rozpocznijcie z nami lato w stolicy, przeboje Maanamu znamy przecież wszyscy! – zaprasza na Wianki nad Wisłą wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Kto wystąpi na Wiankach w Warszawie

Swoje interpretacje największych przebojów Kory zaprezentują: Ralph Kamiński – który poprowadzi ten koncert - i zrobi to po raz pierwszy w życiu!, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni, Muniek Staszczyk, Bovska, Organek, Natalia Przybysz, Ania Karwan, Maciej Musiałowski, Karolina Lizer & Zee Krayski oraz ex-Maanam.

Wianki nad Wisłą jak co roku organizuje Stołeczna Estrada. Od kilkudziesięciu lat warszawiacy w ten sposób witają lato. - Ralph Kamiński jest zdolnym i ambitnym artystą. Jestem przekonany, że poradzi sobie świetnie. O Korze wie już bardzo dużo. On również zaśpiewa jedną z piosenek Kory Jackowskiej - zapowiada dyrektor Stołecznej Estrady Andrzej Matusiak.

Stołeczna Estrada ma 68 lat!

Mało kto wie, że Stołeczna Estrada organizuje plenerowe widowiska w Warszawie od 68 lat! W materiale WIDEO dyrektor Andrzej Matusiak wspomina jednej z najpiękniejszych i najgłośniejszych koncertów, który zgromadził rekordową widownię w Warszawie.

