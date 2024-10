Wielka blokada Wisłostrady! Ostatnie Pokolenie zapowiada gigantyczny protest

Ostatnie Pokolenie zapowiada paraliż Wisłostrady

W poniedziałek, 28 października, na specjalnej konferencji aktywiści z Ostatniego Pokolenia zapowiedzieli kolejne protesty - tym razem członkowie organizacji z całej Polski zjadą się do Warszawy i po raz kolejny zablokują ulice w stolicy. Tym razem ich celem będzie Wisłostrada. Przedstawiciele grupy przekazali, że od 25 listopada planują regularne blokady trasy szybkiego ruchu wzdłuż lewego brzegu Wisły. To - jeśli faktycznie dojdzie do skutku - zwiastuje gigantyczny paraliż w mieście.

Aktywiści sprzeciwiają się polityce klimatycznej rządu Donalda Tuska

- We wrześniu kryzys klimatyczny dosłownie wdarł się drzwiami i oknami do domów Polek i Polaków. A rząd wciąż nawet nie podjął pierwszego, prostego kroku, by zacząć zatrzymywać emisje napędzające kryzys - czyli przekierowania środków z nowych autostrad na transport publiczny, mimo serii głośnych protestów dziesiątek osób z Ostatniego Pokolenia. (...) Ostatnie Pokolenie działa już w wielu miejscach w Polsce. Ludzie mobilizują się we Wrocławiu, Krakowie, na Śląsku, w Poznaniu i Warszawie. Z końcem listopada wszyscy przyjadą do stolicy i założą pomarańczowe kamizelki. Od 25 listopada będziemy przez kilka tygodni wciąż i wciąż blokować Wisłostradę. Zamienimy ją w stałe miejsce obywatelskiego oporu. Będziemy wzywać Premiera Tuska do wyjścia przed kamery i wystosowania publicznego oświadczenia, zobowiązującego do realizacji postulatów: 1. Przekazanie 100% pieniędzy z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalny transport publiczny. 2. Jeden bilet za 50 zł miesięcznie na transport regionalny w całym kraju - przekazali przedstawiciele Ostatniego Pokolenia.

Kim są przedstawiciele Ostatniego Pokolenia?

Ostatnie Pokolenie działa w Polsce od lutego 2024 r. Brak odpowiedzi premiera Donalda Tuska na postulaty aktywistów spowodował, że zaczęli oni prawie codziennie blokować ulice i mosty na terenie Warszawy, często przyklejając się przy tym do jezdni.

26 kwietnia, w wyniku jednej z blokad w Alejach Jerozolimskich, w korku utknęła karetka pogotowia jadąca na sygnale. W odpowiedzi na podejrzenia ze strony Komendy Stołecznej Policji o złamaniu prawa, na profilach społecznościowych Ostatniego Pokolenia umieszczono nagranie, na którym aktywiści przepuścili pojazd po uformowaniu korytarza życia.

ZOBACZ TEŻ. Ostatnie Pokolenie zablokowało wjazd do Sejmu. GALERIA:

Ostatnie Pokolenie przed sądem. Po rozprawie poszli zablokować ulicę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.