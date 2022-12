Warszawa. Wielka obniżka cen paliw na stacjach

Święta za pasem i jak każdego roku rozpoczęło się zakupowe szaleństwo. Tegoroczna inflacja ostro drenuje kieszenie warszawiaków, a ceny wprawiają w osłupienie. Tym chętniej mieszkańcy stolicy szukają promocji. Jedna z nich bardzo ucieszy kierowców. - Zwróć uwagę na wyjątkową cenę paliw miles® oraz miles PLUS® - zachęca Circle K. Do tego Uczestnicy programu lojalnościowego Circle K EXTRA, którzy zakupią paliwo w dniu promocji otrzymają 20 grudnia dodatkowy kupon zniżkowy o wartości 30 gr/l do wykorzystania przy kolejnej wizycie na tankowanie dowolnego typu paliwa. Rabat będzie obowiązywać do końca stycznia 2023 r.

Poniżej zamieszczamy listę stacji w Warszawie:

ul. Grochowska 19, Praga-Południe

ul. Stoczniowców 5, Praga-Południe

ul. Jugosłowiańska 19, Praga-Południe

ul. Lucerny 3/11, Wawer

ul. Wał Miedzeszyński 324, Wawer

ul. Puławska 86, Mokotów

ul. Radzymińska 96, Targówek

ul. Ludwika Kondratowicza 49, Targówek

ul. Dzika 29, Wola

ul. Towarowa 20, Wola

ul. Jana Pawła Woronicza 19, Mokotów

Aleja Krakowska 269, Włochy

ul. Modlińska 144, Tarchomin

ul. Europejska 127, Wilanów

al. Jana Rodowicza „Anody” 6, Ursynów

ul. Krasnobrodzka 1, Targówek

ul. Puławska 427, Ursynów

ul. Nowoursynowska 183, Ursynów

ul. Powstańców Śląskich 90, Bemowo

ul. Połczyńska 30, Bemowo

al. Jerozolimskie 228, Włochy

ul. Puławska 274, Ursynów

ul. Josepha Conrada 29B, Bemowo

ul. Płochocińska 200, Białołęka

ul. Ochocza 2, Falenica

ul. Mszczonowska 3, Janki