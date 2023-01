Wielka scena WOŚP stanie na pl. Bankowym. Kierowców czeka kilka tygodni utrudnień

Nie żyje Marek Gaszyński. To on napisał dla Niemena "Sen o Warszawie"

31. Finał WOŚP. Zamknął ulice w Warszawie

Po pandemicznej przerwie główna scena finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wraca na pl. Bankowy w Warszawie. Jej budowa potrwa kilkanaście dni. Nie jest to dobra wiadomość dla kierowców, którzy będą kierowani na objazdy. Od piątku, 13 stycznia, do poniedziałku, 6 lutego, nie będzie można zaparkować na miejscach wyznaczonych na placu, pomiędzy pomnikiem Juliusza Słowackiego a ul. Elektoralną. Co więcej, tym czasie nieprzejezdna będzie jezdnia wzdłuż budynku łącząca plac z ul. Elektoralną, a także fragment drogi pomiędzy ul. Marszałkowską i Elektoralną (po południowej stronie placu). Kierowcy nie będą mogli skręcić z ul. Marszałkowskiej lub pl. Bankowego w Elektoralną, a z ul. Przechodniej skręcą wyłącznie w lewo, w Elektoralną.

Dodatkowo od środy, 25 stycznia, do poniedziałku, 30 stycznia, z parkowania wyłączone zostaną również miejsca znajdujące się bezpośrednio przed stołecznym ratuszem (w północnej części pl. Bankowego).

A to nie koniec zmian i utrudnień. Trzy dni przed finałem, czyli w czwartek, 26 stycznia, zamknięte zostanie skrzyżowanie u zbiegu Elektoralnej i Przechodniej. Wówczas zakaz parkowania zostanie wprowadzony także na miejscach postojowych wyznaczonych od tego skrzyżowania do ul. Orlej. Na tym odcinku będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Ul. Przechodnia będzie kończyć się ślepo. Ruch w tym miejscu wróci we wtorek, 31 stycznia.

31. Finał WOŚP w Warszawie. Ogrodzony pl. Bankowym

By zabezpieczyć teren imprezy, o poranku 29 stycznia rozpocznie się m.in. montaż barierek. Od godz. 7 do poniedziałku, 30 stycznia, do godz. 3 pl. Bankowy i ul. Marszałkowska będą zamknięte dla ruchu na odcinku od al. „Solidarności” do ul. Królewskiej. Kierowcy będą kierowani na objazd ulicami: al. „Solidarności”, al. Jana Pawła II, ul. Grzybowską.

Kierowcy jadący ul. Andersa w stronę centrum będą musieli skręcić w lewo, w kierunku Trasy W-Z lub w prawo, w stronę al. Jana Pawła II. Z drugiej strony, jadący ul. Marszałkowską, będą mogli wjechać w ul. Grzybowską lub Królewską.

Dalej, do zawrotki przed samym placem, dojadą wyłącznie autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego. Zmienią się trasy linii przejeżdżających przez pl. Bankowy. Ulica Senatorska będzie zamknięta na odcinku od pl. Teatralnego na do Marszałkowskiej – na pl. Teatralnym kierowcy będą musieli skręcić w ul. Wierzbową lub Bielańską. Możliwy będzie wyjazd z pl. Żelaznej Bramy w kierunku centrum.

31. Finał WOŚP w Warszawie

W niedzielę, 29 stycznia, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą!”. Na finałowej scenie przez cały dzień występować będą artyści, m.in. Lemon, Transgresja, Mrozu i Hańba. Z kolei punktualnie o godz. 20 odbędzie się tradycyjny pokaz świetlno-pirotechniczny „Światełko do nieba”.

