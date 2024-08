Wielki poród w warszawskim zoo. W stolicy przyszło na świat aż 11 uroczych góralków

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Warszawa. W stołecznym zoo na świat przyszło aż 11 uroczych góralków

Warszawskie zoo powitało na świecie kolejnych podopiecznych! To aż 11 przeuroczych góralków. Pięć samic urodziło po dwa młode, kolejna samiczka została mamą jednego młodego. To energiczne, zwinne ssaki, ważące ok. 3 kilogramów. Pomimo niepozornego wyglądu są nazywane krewnymi słoni. Jak to możliwe? Łączy je wspólny przodek i niektóre cechy fizyczne. Zarówno góralki jak i słonie mają szczątkowe kopytka i elastyczne poduszeczki pod stopami, wyróżniają się także ponadprzeciętną inteligencją, świetnym słuchem i dobrą pamięcią - informują pracownicy. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Leon ma urodziny! Wielka impreza w warszawskim ZOO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Uwaga, uwaga! Nie jedno, nie dwa, ale aż 1️⃣1️⃣ uroczych góralków przyszło na świat w Warszawskim ZOO! 😍 Pięć samic urodziło po dwa młode, kolejna samiczka została mamą jednego młodego 😁. Ogrom słodkości maluchów wykracza poza skalę! 🤗. Gratulacje dla opiekunów ze Słoniarnia i Nosorożce Warszawskiego ZOO sukcesu hodowlanego 👏!

Odwiedzający już mogą podziwiać malutkie góralki w słoniarni Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, codziennie od godz. 9 rano.