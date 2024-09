Wielkie utrudnienia w Warszawie. Tramwaje na trasach objazdowych

Saperzy w centrum Warszawy! Pilna akcja policji. Co się dzieje?

O CO CHODZI?

Warszawa, Praga-Północ. Poważnie utrudnienia w komunikacji miejskiej. Zablokowane skrzyżowanie na al. Solidarności

Pierwsze zgłoszenie na policję wpłynęło w okolicach godziny 19 we wtorek (24 września). Informacja jaką otrzymali funkcjonariusze dotyczyła tajemniczego pakunku zostawionego w tramwaju w rejonach skrzyżowania al. Solidarności i ul. Sierakowskiego. − Trwają czynności na miejscu – poinformował "Super Express" Rafał Rutkowski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, a ruch tramwajowy został wstrzymany.

Według komunikatu opublikowanego przez Warszawski Transport Publiczny, z powodu blokady przejazdu, tramwaje linii 4, 13, 20, 23 i 26 musiały zmienić swoje trasy. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i innymi komplikacjami w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Tramwaje linii 4 zostały skierowane na objazd, który prowadzi przez Marszałkowską, Andersa, Międzyparkową, most Gdański, Jagiellońską, Ratuszową i Targową. Linie 13, 23 oraz 26 kursują teraz przez al. Solidarności, Jana Pawła II, Słomińskiego, most Gdański i Jagiellońską. Natomiast tramwaje linii 20 omijają zablokowany rejon, przejeżdżając przez al. Solidarności, Jana Pawła II, Słomińskiego oraz most Gdański.

