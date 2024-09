Rewolucja wokół Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Plac Defilad będzie mniejszy, zmienią się też nazwy

Warszawa. Duże zmiany pod PKiN

Teren wokół Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie za sprawą projektu Nowe Centrum Warszawy zmienia się nie do poznania. Chociaż obecnie okolica jest rozkopana to docelowo na do tej pory zabetonowanym placu Defilad pojawią się drzewa, krzewy i rośliny ozdobne.

Dopełnieniem przekształceń w ścisłym centrum miasta będzie zielony plac bez samochodów przed Pałacem Kultury i Nauki. Budowa placu Centralnego jest skoordynowana z budową pobliskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które otwieramy jesienią 2024 roku - informuje miasto.

Nowe Centrum Warszawy. Plac Centralny stanie się miejscem wypoczynku

Przebudowa straszącego betonem placu Defilad ma na celu utworzenie na nowym placu Centralnym miejsca kultury i integracji mieszkańców. Miasto chce, by mogli spędzać tu czas również na wypoczynku. Do tej pory okolica nie zachęcała do dłuższych spotkań, szczególnie latem, gdy przebywanie na rozgrzanej do czerwoności "patelni" groziło udarem słonecznym. Z tego powodu plac Defilad zostanie okrojony, a resztę pokryje trawa.

Trawa nie będzie ogrodzona. Chcemy, by można było po niej chodzić i na niej odpoczywać, np. rozkładając koce. Dlatego zastosujemy trawę z rolki. Posadzone na niej gatunki roślin ozdobnych (stokrotka łąkowa, przetacznik nitkowaty, koniczyna biała, babka zwyczajna/lancelowata) będą przystosowane do intensywnego użytkowania i odporne na deptanie. Dodatkowo wczesną wiosną na trawniku mają kwitnąć krokusy (posadzimy 18 tys. cebulek). Na pl. Centralnym zasadzimy też 162 krzewy.

Nowe nazwy w centrum Warszawy

Przebudowa wiąże się z propozycjami nowych nazw dla miejsc wokół PKiN. Zlikwidowanie adresu "placu Defilad" stworzyłoby jednak duże problemy dla instytucji, które mają w nim swoje siedziby. Jak przekazuje "Wyborcza", na ostatnim spotkaniu komisji nazewnictwa w Radzie Warszawy przewodnicząca Anna Nehrebecka zaproponowała rozwiązanie. Plac Defilad miałby zostać wydzielony jedynie w obrysie Pałacu Kultury: między teatrami, przed Pałacem Młodzieży i Kinoteką. Radni planują przemianować teren pozostały po dotychczasowym placu Defilad na plac Centralny oraz skwer Szarego Człowieka, by upamiętnić Piotra Szczęsnego, który dokonał tu aktu samospalenia w proteście przeciwko rządom PiS.