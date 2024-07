Pałac Kultury i Nauki obchodzi 69. urodziny. W programie tort, klocki i pająki

Niedziela i 30-stopniowy upał. Robotnicy w pocie czoła pracują na budowie tramwaju do Wilanowa

69. urodziny Pałacu Kultury i Nauki

Pałac Kultury i Nauki świętuje 69. urodziny! Niespodzianki będą czekać na urodzinowych gości w godz. 11-16. Przed wejściem głównym komenda warszawskiej straży pożarnej zaprezentuje wóz strażacki, nowoczesnego robota gaśniczego oraz sprzęt pożarniczy. Warsztaty i zajęcia dla najmłodszych będą się odbywać w Sali Ratuszowej i na 30. piętrze PKiN. Czytaj dalej pod materiałem wideo - tak wyglądały urodziny w ubiegłym roku.

Pałac Kultury świętuje 68. urodziny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W Kawiarni Gwiazdy Bliżej Gwiazd animatorzy poprowadzą plastyczne zabawy dla dzieci, a dorośli będą mieli możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia „na belce”. Tam też odbędzie się budowanie Pałacu Kultury i Nauki z klocków lego XXL.

Pająki, tort i pokaz filmu w PKiN

Wystawa Pająków zaprosi na specjalne pokazy i karmienie ptasznika. W holu stanie fotobudka 360, w której będzie można nagrać pamiątkowy filmik. A o godz. 13 w Sali Ratuszowej władze PKiN pokroją wielki urodzinowy tort, by podzielić się nim z warszawiakami. Na „deser” - o godz. 20 w Kinotece urodzinowy seans – projekcja kultowego filmu Stanisława Barei „Miś” (bilety 15 zł). To też już tradycja. Wszak to tu główny bohater Ryszard Ochódzki wspina się po schodach na szczyt.

Tak kiedyś wyglądał Pałac Kultury i Nauki. Zobacz galerię poniżej.