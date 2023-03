i Autor: IlonaBurschl/cc0/Pixabay.com Mały Wiktorek z Jarnic w województwie mazowieckim urodził się z wadą HLHS, czyli niedorozwojem lewego serca, zdj. ilustracyjne

Ostatnia nadzieja

Wiktorek ma tylko połowę serduszka, ale mama kocha go całym sercem. Miłość może nie wystarczyć, by go uratować

Mały Wiktorek z Jarnic w województwie mazowieckim urodził się z wadą HLHS, czyli niedorozwojem lewego serca. W praktyce oznacza to, że 2-latek żyje z połową serduszka, dlatego jego życie jest cały czas zagrożone. Jedyną szansą dla chłopczyka jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych, bo gotowość zoperowania Wiktorka wyraziła klinika w Stanford. Koszty zabiegu są ogromne.