Wilki grasują pod Warszawą? Nadleśnictwo ostrzega!

Mieszkańcy podwarszawskiego powiatu piaseczyńskiego powinni zachować szczególną ostrożność podczas spacerów po okolicznych lasach. Nadleśnictwo Chojnów wydało pilny komunikat dotyczący obecności wilków w rejonie miejscowości Julianów i Obręb. Leśnicy zaapelowali o trzymanie psów na smyczy i zachowanie spokoju.

Wilk - zima

i

Autor: pixabay/ CC0 4.0
  • Nadleśnictwo Chojnów ostrzega przed wilkami w okolicach Piaseczna po doniesieniach o obserwacji sześciu osobników.
  • Leśnicy weryfikują informacje i planują instalację fotopułapek, aby ostatecznie potwierdzić obecność wilczej rodziny.
  • Sprawdź, jak zachować się w lesie, aby bezpiecznie współistnieć z dziką przyrodą.

Wilki pod Warszawą? Nadleśnictwo potwierdza zgłoszenie

Informacja o obecności wilków w lasach pod Piasecznem wywołała spore poruszenie wśród lokalnej społeczności. Jak podaje Nadleśnictwo Chojnów, zgłoszenie o wilkach zostało zweryfikowane przez służby terenowe.

"Nasze służby terenowe zweryfikowały dziś przekazaną informację, jednak opadający z drzew śnieg zatarł tropy, co uniemożliwiło jednoznaczne potwierdzenie zgłoszenia. Niezależnie od tego, w najbliższych dniach w tym rejonie zostaną rozwieszone fotopułapki, które pozwolą lepiej rozpoznać sytuację i potwierdzić ewentualną obecność wilczej rodziny” - przekazano w komunikacie.

Małe wilki wyszły z nory

Leśnicy uspokajają: Wilki nie są agresywne, ale...

Leśnicy podkreślają, że wilki z natury unikają kontaktu z człowiekiem i nie stanowią dla niego bezpośredniego zagrożenia.

"Wilki nie są zwierzętami agresywnymi wobec ludzi - z natury unikają kontaktu z człowiekiem i nie stanowią dla niego zagrożenia” - zapewniają. Dodają jednak, że szczególną ostrożność należy zachować w przypadku zwierząt domowych, zwłaszcza psów.

Jak zachować się w lesie, by uniknąć konfliktu z wilkami?

Nadleśnictwo Chojnów apeluje o odpowiedzialne zachowanie w lesie. Oto kilka zasad, których warto przestrzegać.

  • Trzymaj psa na smyczy - pies puszczony luzem może oddalić się od opiekuna, zbliżyć do dzikich zwierząt lub zostać potraktowany jako intruz na terytorium wilczej rodziny.
  • Poruszaj się po wyznaczonych trasach - trzymaj się szlaków turystycznych i unikaj wchodzenia w gęste zarośla.
  • Zachowaj spokój - unikaj głośnych krzyków i hałasów.

Wilki w Polsce - ważny element ekosystemu

Wilki odgrywają bardzo ważną rolę w ekosystemie leśnym. Regulują liczebność zwierząt kopytnych, takich jak jelenie i sarny, co przyczynia się do zachowania równowagi przyrodniczej. Wilki żyją w grupach rodzinnych, które w Polsce najczęściej liczą od 4 do 6 osobników. Nie są to przypadkowe „watahy”, lecz stabilne rodziny: para rodzicielska oraz młode z jednego lub dwóch sezonów.

Dzikie harce dzików na Białołęce. Zwierzęta zdemolowały park!
Dzikie harce dzików na Białołęce. Zwierzęta zdemolowały park!
10 zdjęć
