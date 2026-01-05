Wilki grasują pod Warszawą? Nadleśnictwo ostrzega!

- Nadleśnictwo Chojnów ostrzega przed wilkami w okolicach Piaseczna po doniesieniach o obserwacji sześciu osobników.
- Leśnicy weryfikują informacje i planują instalację fotopułapek, aby ostatecznie potwierdzić obecność wilczej rodziny.
- Sprawdź, jak zachować się w lesie, aby bezpiecznie współistnieć z dziką przyrodą.
Wilki pod Warszawą? Nadleśnictwo potwierdza zgłoszenie
Informacja o obecności wilków w lasach pod Piasecznem wywołała spore poruszenie wśród lokalnej społeczności. Jak podaje Nadleśnictwo Chojnów, zgłoszenie o wilkach zostało zweryfikowane przez służby terenowe.
"Nasze służby terenowe zweryfikowały dziś przekazaną informację, jednak opadający z drzew śnieg zatarł tropy, co uniemożliwiło jednoznaczne potwierdzenie zgłoszenia. Niezależnie od tego, w najbliższych dniach w tym rejonie zostaną rozwieszone fotopułapki, które pozwolą lepiej rozpoznać sytuację i potwierdzić ewentualną obecność wilczej rodziny” - przekazano w komunikacie.
Leśnicy uspokajają: Wilki nie są agresywne, ale...
Leśnicy podkreślają, że wilki z natury unikają kontaktu z człowiekiem i nie stanowią dla niego bezpośredniego zagrożenia.
"Wilki nie są zwierzętami agresywnymi wobec ludzi - z natury unikają kontaktu z człowiekiem i nie stanowią dla niego zagrożenia” - zapewniają. Dodają jednak, że szczególną ostrożność należy zachować w przypadku zwierząt domowych, zwłaszcza psów.
Jak zachować się w lesie, by uniknąć konfliktu z wilkami?
Nadleśnictwo Chojnów apeluje o odpowiedzialne zachowanie w lesie. Oto kilka zasad, których warto przestrzegać.
- Trzymaj psa na smyczy - pies puszczony luzem może oddalić się od opiekuna, zbliżyć do dzikich zwierząt lub zostać potraktowany jako intruz na terytorium wilczej rodziny.
- Poruszaj się po wyznaczonych trasach - trzymaj się szlaków turystycznych i unikaj wchodzenia w gęste zarośla.
- Zachowaj spokój - unikaj głośnych krzyków i hałasów.
Wilki w Polsce - ważny element ekosystemu
Wilki odgrywają bardzo ważną rolę w ekosystemie leśnym. Regulują liczebność zwierząt kopytnych, takich jak jelenie i sarny, co przyczynia się do zachowania równowagi przyrodniczej. Wilki żyją w grupach rodzinnych, które w Polsce najczęściej liczą od 4 do 6 osobników. Nie są to przypadkowe „watahy”, lecz stabilne rodziny: para rodzicielska oraz młode z jednego lub dwóch sezonów.
