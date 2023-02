i Autor: ŁUKASZ GAGULSKI / SUPER EXPRESS Zdjęcie ilustracyjne

RACHUNKI CORAZ WYŻSZE!

Woda i ścieki w Warszawie zdrożały. Znamy plan podwyżek na kolejne trzy lata! Najwyższa w 2023 roku

Warszawiacy zapłacą wyższe opłaty za wodę i ścieki. Obowiązują już w Warszawie nowe stawki. Wody Polskie zaakceptowały wniosek warszawskich wodociągów, by podnieść ceny. Będą one rosły przez trzy lata do 2025 roku. W 2023 roku podwyżka jest najwyższa – wyniesie ponad 10 proc. Ile zatem zapłacą warszawiacy średnio miesięcznie? Z jak wysokimi rachunkami muszą się liczyć mieszkańcy stolicy?