Wpadł w śpiączkę po tabletkach na odchudzanie. Zasnął na środku skrzyżowania!

W nocy z poniedziałku na wtorek, 17 września, około 30 minut po północy na Młocinach doszło do nietypowej sytuacji, która postawiła na nogi służby ratunkowe. Kierowca volkswagena zasnął za kierownicą, blokując ruch na środku skrzyżowania. Dramat rozegrał się przy rondzie Grafen, od strony alei gen. Marii Wittek.

Interwencję rozpoczęli strażnicy miejscy, których o pomoc poprosił kierowca nocnego autobusu. − Włączyliśmy światła błyskowe i podeszliśmy do samochodu na legionowskich numerach rejestracyjnych. Silnik auta nie pracował. Wewnątrz, za kierownicą siedział około 30-letni mężczyzna. Najwyraźniej spał. Początkowo myśleliśmy, że jest nietrzeźwy, ale nie wyczuliśmy od niego zapachu alkoholu. Na wszelki wypadek wyjęliśmy kluczyki ze stacyjki i próbowaliśmy dobudzić kierowcę, ale bezskutecznie − relacjonowali strażnicy.

Funkcjonariusze wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe oraz patrol policji. Policjanci ustalili tożsamość kierowcy i powiadomili jego rodzinę. Mimo to ani służbom medycznym, ani funkcjonariuszom policji nie udało się obudzić mężczyzny. Ratownicy przewieźli go do szpitala bielańskiego w celu dalszej diagnostyki.

Według wstępnych informacji przekazanych przez rodzinę, mężczyzna mógł zażywać tego dnia leki na odchudzanie. Tabletki te mogły doprowadzić do jego nagłego stanu zdrowia.