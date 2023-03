PRZERAŻAJĄCE

Wstrząsająca relacja po pijackim rajdzie wikarego. "To cud, że nikt nie zginął"

Rajd pijanego wikarego w Żelechowie zakończył się makabrą. Kapłan wjechał w zaparkowane przy drodze auto, w którym siedziała Paulina Radziak (33 l.). Obok auta stał jej 16-letni syn Jakub. – Spędziłam kilka godzin w szpitalu na badaniach. Mój syn bardzo to przeżył. Przecież on stał metr od tego rozpędzonego auta! To cud, że nikt nie zginął! – mówi nam poszkodowana.