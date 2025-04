Wybory prezydenckie 2025. Nie wiesz, gdzie będziesz? Zagłosuj z zaświadczeniem w dowolnym lokalu

Strzały i wybuchy w Warszawie. Helikoptery nad miastem, na ulicach uzbrojone pojazdy! Co się dzieje?

Wybory prezydenckie 2025. Głosowanie za pomocą zaświadczenia

Jeśli w dniu wyborów prezydenckich 2025 nie będziesz w miejscu zameldowania, zaświadczenie o prawie do głosowania to idealne rozwiązanie. Dzięki niemu możesz oddać głos w dowolnym lokalu wyborczym w Polsce. Pamiętaj, wniosek musisz złożyć do 15 maja br.!

Kto może się ubiegać? Wyborcy, którzy nie są pewni, gdzie będą przebywać w dniu wyborów lub nie posiadają stałego miejsca zamieszkania.

Wyborcy, którzy nie są pewni, gdzie będą przebywać w dniu wyborów lub nie posiadają stałego miejsca zamieszkania. Gdzie złożyć wniosek? Osobiście w dowolnym urzędzie gminy.

Osobiście w dowolnym urzędzie gminy. Co otrzymasz? Dwa zaświadczenia: na pierwszą i drugą turę wyborów.

Dwa zaświadczenia: na pierwszą i drugą turę wyborów. Ile to kosztuje? Nic! Sprawa jest załatwiana od ręki i bezpłatnie.

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie do głosowania?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania jest prosty i szybki. Wystarczy, że udasz się do dowolnego urzędu gminy i osobiście złożysz odpowiedni dokument. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą dowód tożsamości!

Udaj się do urzędu gminy.

Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia.

Odbierz dwa zaświadczenia – na każdą turę wyborów.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Szybkie pytania z jasnowidzem Jackowskim. Tak widzi 2025 rok: wojna, cięcie 800 plus, wybory i... Iwona Wieczorek! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gdzie znajdę swój lokal wyborczy? Wyszukiwarka online

Nie wiesz, gdzie znajduje się Twój lokal wyborczy? Urząd m.st. Warszawy udostępnia specjalną wyszukiwarkę lokali wyborczych. Wystarczy, że podasz dane o swoim miejscu zameldowania, a system wskaże Ci adres odpowiedniej siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Potrzebujesz więcej informacji na temat wyborów prezydenckich 2025? Odwiedź stronę warszawa19115.pl! Znajdziesz tam szczegółowe informacje o każdej kategorii sprawy, dotyczące m.in. wymaganych dokumentów, terminów złożenia i odpowiedzi, jednostki odpowiedzialnej za realizację oraz instrukcje krok po kroku, jak skutecznie załatwić sprawę.

Na stronie znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące:

wymaganych dokumentów,

Terminów składania wniosków,

Jednostek odpowiedzialnych za realizację,

Szczegółowych instrukcji krok po kroku.