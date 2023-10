Wybuch na Annopolu. Trzech robotników rannych. Prokuratura wszczyna śledztwo

Wybuch gazu podczas budowy zajezdni tramwajowej w Warszawie

Do wybuchu doszło w miniony czwartek (26 października) przy ul. Annopol 4 podczas budowy zajezdni tramwajowej. Jak informowali wówczas strażacy, do eksplozji doszło podczas prac spawalniczych w jednym z kanałów. Siła wybuchu była tak silna, że wyrwała pokrywy studzienek kanalizacyjnych! Poszkodowane zostały trzy osoby (początkowe informacje mówiły o czterech osobach poszkodowanych), którymi zajęli się ratownicy medyczni. Wszyscy trafili do szpitala. To robotnicy, którzy w tym miejscu przeprowadzali remont.

Wszystkie ulice w odległości 1 km od wybuchu zostały pozamykane. Utrudnienia trwały przez kilka godzin.

Prokuratura wszczyna śledztwo

Sprawą wybuchu na Annopolu zajęła się prokuratura. - Śledztwo będzie prowadzone w kierunku sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób, albo w mieniu wielkich rozmiarach - poinformowała w poniedziałek (30 października) PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Katarzyna Skrzeczkowska.

Dodała, że aby ustalić przyczynę wybuchu śledczy zabezpieczają materiał dowodowy, będą też przesłuchiwać osoby, które brały udział w tym zdarzeniu.