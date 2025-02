i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock W zakładzie w Wierzbicy pod Radomiem doszło we wtorek, 25 lutego, po południu do wybuchu, w wyniku którego dwóch mężczyzn odniosło obrażenia ciała, zdj. ilustracyjne

Fatalny wypadek

Wybuch w zakładzie pod Radomiem! Dwóch mężczyzn rannych, jeden w ciężkim stanie

W zakładzie w Wierzbicy pod Radomiem doszło we wtorek, 25 lutego, po południu do wybuchu, w wyniku którego dwóch mężczyzn odniosło obrażenia ciała. Obaj trafili do szpitala: 27-latek został lekko ranny, natomiast stan 54-latka jest określany jako ciężki. Obaj poszkodowani cięli zbiornik, ale prawdopodobnie uległ on rozszczelnieniu, co skończyło się eksplozją.