Wypadek na ściance wspinaczkowej w Warszawie. Mężczyzna spadł z 11 metrów

Łukasz Ż. doprowadzony do prokuratury! Przesłuchanie sprawcy wypadku na Trasie Łazienkowskiej

W piątek (15 listopada) o godzinie 12:20, funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie o wypadku w Centrum Wspinaczkowym na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna, który brał udział w sesji wspinaczkowej, z nieznanych przyczyn spadł z wysokości 11 metrów. Huk uderzenia usłyszeli świadkowie zdarzenia, którzy natychmiast ruszyli na pomoc poszkodowanemu.

Jak podaje „Miejski Reporter”, pierwszej pomocy udzielili rannemu obecni na miejscu klienci oraz personel obiektu, po czym wezwano służby ratunkowe. Na miejsce przyjechały trzy załogi Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz patrol policji.

Mężczyzna, mimo poważnych obrażeń, był przytomny w momencie przewiezienia go do szpitala. Jego stan zdrowia jest oceniany jako ciężki, lecz stabilny. Policja wspólnie z zarządem obiektu bada, co mogło być przyczyną wypadku.