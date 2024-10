Wyprzedzał z zawrotną prędkością, uzbierał 30 punktów karnych. Nagranie ku przestrodze

"Pamiętajmy, że niestosowanie się do obowiązujących przepisów drogowych może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń, zarówno dla samego kierującego, jak też innych uczestników ruchu. Przypominamy, że przepisy nie są jedynie zbiorem formalności - są one stworzone po to, by chronić zdrowie i życie nas wszystkich! Nadmierna prędkość, wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach i łamanie innych zasad ruchu drogowego to nie tylko ryzyko wysokich mandatów karnych, ale przede wszystkim ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia" - przypomina st. asp. Magdalena Gąsowska.