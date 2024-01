Wystartował wyjątkowy plebiscyt. Wybierz to, co "najlepsze w Warszawie"!

Warszawiaki 2023

Celem plebiscytu "Warszawiaki 2023" jest docenienie tego, co najlepsze w stolicy i dla stolicy, a głos należy do mieszkańców. To właśnie oni zarówno zgłaszają swoje propozycje, jak i wybierają zwycięzców w głosowaniu finałowym.

Jeszcze do 31 stycznia każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić swoją propozycję do nominacji na stronie www.warszawiaki.pl. Nominacje we wszystkich kategoriach - łącznie 118 finalistów - po 10 w 10 kategoriach oraz 18 dzielnic Warszawy ogłoszone zostaną 5 lutego 2024 r. Tego samego dnia rozpocznie się też głosowanie finałowe, które potrwa do 29 lutego.

Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się z początkiem marca.

Wyjątkowa edycja – nowa kategoria

Podczas tegorocznej edycji plebiscytu „Warszawiaki” pojawi się kategoria „Warszawa w sieci”.

- W ósmej edycji plebiscytu wracamy do kategorii „Warszawa w sieci”, która doceni internetowych twórców propagujących wiedzę o stolicy w najróżniejszych mediach społecznościowych. Jest ich coraz więcej, mają ogromną liczbę obserwatorów i wykonują kapitalną robotę dla naszego miasta! Nie można o nich zapominać - podkreślił Bartosz Kańtoch, pomysłodawca wydarzenia.

Szczegóły oraz cały przebieg Plebiscytu można śledzić na www.warszawiaki.pl oraz w mediach społecznościowych Warszawiaków: Facebook, Instagram, YouTube i TikTok.