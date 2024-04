Najlepsze dzielnice Warszawy. W tych miejscach aż chce się żyć, mieszkańcy wskazują wyraźnego lidera

Gdzie chcą mieszkać warszawiacy? Już znamy Ranking Dzielnic Warszawy 2023!

Warszawa w porównaniu do innych europejskich miast jest niezwykle spokojnym i bezpiecznym miastem. Można to stwierdzić chociażby po bezpieczeństwie na drogach, liczbie kradzieży, rabunków i zabójstw. Mimo to nadal w świadomości mieszkańców stolicy pojawia się kilka stereotypów mówiących o najbardziej niebezpiecznych ulicach i dzielnicach. Wszyscy znamy miejsca, o którym mówią, że lepiej tam się nie zapuszczać po zmroku. Ale… to tylko stereotypy. Prawda okazuje się kompletnie inna!

Stołeczni urzędnicy zaprezentowali wyniki najnowszego Barometru Warszawskiego – badania opinii mieszkańców o funkcjonowaniu stolicy w różnych dziedzinach. Badanie w 2023 roku było powtarzane czterokrotnie. Reprezentatywna próba respondentów wyniosła 1644 osób. Przeprowadzono łącznie 3150 wywiadów.

Spodziewamy się jednak, że na takie rankingi należy spoglądać z przymrużeniem oka. Podczas wywiadów, kiedy mieszkańcy oceniali zadowolenie z życia w swojej dzielnicy okazuje się, że zadowolenie wrastało na początku roku, a malało – pod jego koniec. Takie rozbieżności mogą być związane chociażby z pogodą, która w ostatnim czasie dawała nam się we znaki.

W poniższej galerii zdjęć znajduje się pełen Ranking Dzielnic Warszawy 2023!