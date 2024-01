Księża oferują pomoc w poszukiwaniach Krzysia. Odzew jest ogromny!

Co za kara!

Trwają poszukiwania 16-letniego Krzysia. „Dużą siłę daje nam też rodzina”

Poszukiwania 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego cały czas trwają. Rozpoczęły się od głośnego apelu opublikowanego pod koniec maja ubiegłego roku. Chłopak ostatni raz był widziany w sobotę (27 maja). Nikt nie wie, gdzie się znajduje, co teraz robi. Przez te długie miesiące nie skontaktował się ze swoimi znajomymi czy rodzicami. Jego mama i tata, pomimo czasu, który minął – nie poddają się i cały czas poszukują 16-latka. − Mimo tylu działań podejmowanych przez służby, czy przez nas na Wiśle, nie ma żadnego dowodu na to, gdzie Krzysiek się znajduje. Każde sygnały, jakie do nas płyną, dają nadzieję i niosą za sobą pozytywny przekaz. Nie można zakładać ani wykluczać żadnego ze scenariuszy − mówił ojciec zaginionego w rozmowie z dziennikarzem portalu „wp.pl”.

Jak wyglądała droga zaginionego? 16-latek wyszedł z domu i udał się na przystanek autobusowy. Wsiadł do autobusu linii 713 i pojechał w kierunku stolicy. Był widziany w okolicach Ronda Daszyńskiego, by później pojawić się ponownie, tym razem przy Dworcu Gdańskim oraz Parku Traugutta. Kontakt z nastolatkiem urywa się przy moście Gdańskim.

Pomoc w poszukiwaniach chłopaka oferuje wiele ludzi. W mediach społecznościowych, na platformie Facebook, powstało kilka grup zrzeszających takie osoby. Jak przyznali rodzice w ostatniej rozmowie z „wp.pl”, do pomocy skorzy są nawet księża. Odzew jest ogromny.

− Na przykład od księży, którzy oferują, że wywieszą plakaty na tablicy ogłoszeń i poinformują w ogłoszeniach parafialnych o takiej sytuacji. Ze szkół dostajemy informacje, że dyrekcja przeprowadzi lekcje z uczniami i opowie o sytuacji. Z urzędów gmin, że pracownicy zostaną poinformowani, a plakat zostanie wywieszony na głównej tablicy. Spółdzielnie mieszkaniowe zamawiają plakaty i wywieszają je na klatkach schodowych − czytamy dalej.

Krzysztof Dymiński. Rysopis zaginionego

Krzysztof Dymiński urodził się w 2007 roku. W dniu zaginięcia był ubrany w granatową bluzę z dużym logiem ADIDAS z przodu w kolorze białym, spodnie ciemne oraz buty czarne marki Diesel. Ma około 180 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i aparat na zęby.

Ktokolwiek widział nastolatka lub posiada informacje o miejscu jego pobytu, prosimy o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Ożarowie Mazowieckim pod numerem 47 805 21 86 lub z rodziną pod numerem 604 944 800.

