„Nie szukam zwłok, szukam syna”. Cztery miesiące temu zapadł się pod ziemię

Tak miało wyglądać metro w Warszawie. Przepych jak w Petersburgu. Dotarliśmy do archiwalnych projektów

Mieszkanie na wynajem w Warszawie kosztuje już nawet 5 tys. złotych. Kogo na to stać?!

Trwają poszukiwania 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego. „Całe życie będę go szukał”

Krzysiek wyszedł ze swojego domu i zapadł się pod ziemię, zniknął jak kamfora. Ostatni raz był widziany w sobotę, 27 maja. Od tamtego czasu nie kontaktował się ze swoją rodziną. Jego telefon ostatni raz logował się do sieci chwilę po godzinie 5 przy moście Gdańskim.

Przez te cztery miesiące w mediach społecznościowych pojawiały się przeróżne informacje dotyczące 16-latka. Niektórzy twierdzili, że widzieli go w Rowach czy Ustce nad Bałtykiem. Internauci wspominali o „chłopaku z różańcem” spacerującym plażą. Później poszukiwany miał pojawić się w okolicach Poznania, najpierw na drodze krajowej nr 11, później w samym centrum. W sieci udostępniono nawet nagranie, na którym rzekomo widać poszukiwanego Krzysia.

– W mojej ocenie na tym nagraniu jest mój syn, Krzysztof Dymiński. Jeśli to Ty szedłeś - proszę odezwij się. Trwamy w niewiedzy już tak długo… Krzysztof, jeśli to Ty synku, proszę wróć do domu. Cały czas na Ciebie czekamy. Nie liczy się absolutnie nic, tylko żebyś wrócił. Kochamy Cię najmocniej na świecie, wróć – napisała matka zaginionego.

Szukają syna od czterech miesięcy. "Nie szukam zwłok, szukam syna, żeby go nie znaleźć”

W ostatnim czasie stacja TVN wyemitowała kolejny odcinek swojego programu „Uwaga”, do którego zaprosiła rodziców zaginionego 16-latka.

– Nie szukam zwłok, szukam syna, żeby go nie znaleźć. Wydaje mi się, że całe życie będę go szukał, jeśli nie wróci. Kochany synku, jeśli nas oglądasz, wróć do domu, kochamy cię – mówił ojciec chłopaka.

– Miał powód, żeby wyjść tamtego dnia z domu, ale ja nie muszę tego powodu poznać. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby wrócił – dodaje jego matka.

Rodzice zauważają również brak współpracy i przepływu informacji ze strony funkcjonariuszy policji, którzy zajęli się sprawą. – To nie jest współpraca – powiedziała krótko matka 16-latka. Kobieta zaznaczyła również, że jej zdaniem policjanci przeszli w stan oczekiwania.

Krzysztof Dymiński. Rysopis zaginionego

Krzysztof Dymiński urodził się w 2007 roku. W dniu zaginięcia był ubrany w granatową bluzę z dużym logiem ADIDAS z przodu w kolorze białym, spodnie ciemne oraz buty czarne marki Diesel. Ma około 180 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i aparat na zęby.

Ktokolwiek widział nastolatka lub posiada informacje o miejscu jego pobytu, prosimy o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Ożarowie Mazowieckim pod numerem 47 805 21 86 lub z rodziną pod numerem 604 944 800.