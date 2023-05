Wykopali koparką granat na budowie! Pilna akacja służb

To nie jest sterta gruzu, to lapidarium – gruzowisko z ideologią

Wyszków. Pracownicy znaleźli granat na budowie

Akcję zabezpieczenia niewybuchu opisuje lokalna policja. - W środę około godziny 11.30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie został powiadomiony o niebezpiecznym znalezisku przy ul. Łącznej w Wyszkowie. Operator koparki podczas wykonywania prac ziemnych ujawnił niewybuch. Mężczyzna od razu zaprzestał wykonywanych prac i poinformował Policję. Wysłany na miejsce pirotechnik określił, że jest to granat moździerzowy pochodzący z czasów II Wojny Światowej. Dzielnicowi zabezpieczyli miejsce przed dostaniem się osób postronnych. O znalezisku powiadomiono saperów, którzy wywieźli pocisk artyleryjski na poligon – czytamy w komunikacie na stronie policji w Wyszkowie.

Mundurowi przypominają też jak zachować się, gdy trafimy na taki przedmiot. - Przypominamy, że w przypadku znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia nie należy go dotykać, ruszać i przenosić w inne miejsce. Kategorycznie zabrania się podnoszenia, odkopywania i wyrzucania niewybuchów do ogniska, jezior, stawów, czy głębokich rowów. Nieostrożne postępowanie może doprowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia. W przypadku znalezienia niewybuchu, czy amunicji należy natychmiast powiadomić Policję, a do czasu przybycia funkcjonariuszy zabezpieczyć to miejsce przed dostępem dla osób postronnych – przypomina kom. Damian Wroczyński.