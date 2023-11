Wywożą śmieci z Targówka! 360 ton niebezpiecznych odpadów chemicznych zalegało na działce przy ul. Odrowąża

Rejon objęty zagrożeniem

Gdy we wtorek dziennikarze z urzędnikami pojawili się na miejscu dzikiego wysypiska, firma odpowiedzialna za wywózkę i utylizację odpadów nie pozwoliła podejść blisko mauzerów. - To rejon objęty zagrożeniem, konieczny jest specjalistyczny ubiór – zastrzegli przedstawiciele firmy. Jednak przez lata zapewne wiele osób chodziło tędy bez żadnych ostrzeżeń. Było w tym miejscu już kilka pożarów! A w pobliżu składowiska funkcjonuje stacja benzynowa.

Walka trwała ponad 4 lata

Dopiero wczoraj - po latach batalii sądowych (najpierw o ustalenie właściciela działki, później o uprzątnięcie jej) - władze dzielnicy obwieściły wielkie sprzątanie przy ul. Odrowąża na koszt miasta.

- Odpady ujawniliśmy dzięki zgłoszeniom od mieszkańców. Dzielnica zatrudniała doradcę, który zajmuje się monitorowaniem całego procesu przewożenia i utylizacji odpadów. Dostaliśmy z miasta 2,7 mln zł na ten cel – wyliczyła burmistrz Targówka Małgorzata Kwiatkowska.

Skrajnie łatwopalne substancje

- Stwierdziliśmy, że są to odpady po pralniach chemicznych. Są też trzy beczki z palną bawełną, która może się zapalić już przy temperaturze 10 stopni. Wielokrotnie podejmowaliśmy próby kontaktu z firmą, która jest właścicielem działki, niestety bezskutecznie – informował wiceburmistrz Targówka Jędrzej Kunowski.

Śmieci trafią do spalarni w ciągu kilkudziesięciu dni

Do wywiezienia jest 70 pojemników ważących łącznie 360 ton. Pod czujnym okiem strażaków ze specjalistycznej jednostki chemicznej pracownicy firmy Stena Recycling zaczęli wczoraj pakować je na ciężarówki do specjalnych metalowych skrzyń. W kilkunastu transportach do 20 grudnia mają wywieźć wszystkie śmieci. Trafią do spalarni pod Ożarowem, gdzie zostaną zneutralizowane.

Pozbywają się niebezpiecznych odpadów z działki na Targówku. Były łatwopalne