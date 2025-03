i Autor: PEXELS Z Radomia w trzy godziny do Barcelony? To możliwe! Bilety już w sprzedaży

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły bezpośrednie połączenie z Lotniska Warszawa-Radom do Barcelony, które zadebiutuje 14 czerwca 2025 roku. Rejsy będą odbywać się raz w tygodniu, w soboty, a podróż do słonecznej stolicy Katalonii potrwa tylko trzy godziny. Bilety są już dostępne w sprzedaży! To doskonała okazja dla mieszkańców południowej części Mazowsza, aby w wygodny sposób odkrywać jedno z najpiękniejszych miast Europy.