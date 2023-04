Za taki koncert musieliby zapłacić krocie. Pasażerowie oniemieli!

Warszawa, Lotnisko Chopina. Przepiękny koncert pianisty i skrzypaczki

Marty Evening wraz z wybitną polską skrzypaczką, Pauliną Tomczuk, dali przepiękny koncert klasycznej muzyki na warszawskim lotnisku. Pianista koncertowy usiadł przy instrumencie i zaczął grać. W pewnym momencie podeszła do niego polska skrzypaczka, między innymi laureatka III nagrody na IV Konkursie Skrzypcowym Muzyki Polskiej im. Wandy Wiłkomirskiej w Częstochowie. Kobieta zapytała go, czy mogą razem zagrać. I tak też się stało!

Terminal na lotnisku Chopina został wypełniony anielską muzyką, a dokładnie chopinowskim utworem „Nocturne”. Podróżujący zatrzymywali się, robili zdjęcia i kręcili filmy, bo nie mogli uwierzyć w to, co widzą i w to, co słyszą.

Nagranie zostało obejrzane już ponad 10 milionów razy! Całego koncertu możecie posłuchać na filmie poniżej.